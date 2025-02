Norte-americanos estão otimistas com economia sob Trump, mostra pesquisa

Os norte-americanos estão mais otimistas em relação à economia e ao mercado de ações e mais esperançosos com a queda da inflação e da taxa de juros do que estiveram em uma década ou mais, inclusive no auge da primeira Presidência de Donald Trump, mostrou uma pesquisa do Gallup nesta segunda-feira (3).

Cerca de 53% dos norte-americanos esperam que a economia dos EUA cresça nos próximos seis meses, com base em entrevistas telefônicas realizadas nas duas primeiras semanas de janeiro com cerca de 1.000 adultos, disse o Gallup. Isso é mais do que em qualquer uma de suas pesquisas desde 2005.

Cerca de 61% acreditam que as ações estão subindo - o maior índice desde que o Gallup começou a fazer essa pergunta, em 2001.