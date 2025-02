Opep+ mantém política de produção e deixa de lado dados do governo dos EUA

Desde que retornou ao cargo em janeiro, Trump já pediu à Organização dos Países Exportadores de Petróleo que baixe os preços, dizendo que os valores elevados ajudaram a Rússia a continuar a guerra na Ucrânia.

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, disse que o grupo de ministros da Opep e aliados liderados pela Rússia (OPEP+) discutiu o pedido de Trump para aumentar a produção e concordou que a Opep+ começará a elevar o bombeamento a partir de 1º de abril, de acordo com os planos anteriores.

Uma reunião on-line do grupo chamada de Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto também alterou a lista de consultores e outras empresas que a Opep+ usa para monitorar sua produção, conhecidas como fontes secundárias.

"Após uma análise minuciosa do Secretariado da Opep, o Comitê substituiu a Rystad Energy e a AIE pela Kpler, OilX e ESAI, como parte das fontes secundárias usadas para avaliar a produção e a conformidade do petróleo", disse a Opep+ em um comunicado.

Uma fonte da Opep+ disse que a remoção dos dados da AIE ocorreu porque a agência não estava comunicando as informações exigidas e que a decisão não foi motivada por política. O governo dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A reunião de segunda-feira coincidiu com um aumento nos preços do petróleo depois que Trump impôs tarifas sobre o México, o Canadá e a China, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, aumentando a preocupação com a interrupção do fornecimento.