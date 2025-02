Petrobras recebe R$2,16 bi de parceiros dos blocos de Sépia e Atapu

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que recebeu 2,16 bilhões de reais de parceiros dos blocos de Sépia e Atapu, que incluem TotalEnergies e Shell, referentes ao ano de 2024, conforme comunicado ao mercado.

O pagamento ocorre como parte de regras definidas a partir do leilão da cessão onerosa, por meio do qual o governo negociou volumes de petróleo excedentes a um contrato assinado nas mesmas áreas com a Petrobras.