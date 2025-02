Preocupações com fiscal, juros e câmbio seguram avanço da indústria do Brasil em janeiro, mostra PMI

"Os dados de janeiro pintaram um cenário um pouco preocupante para a indústria, que iniciou 2025 em terreno instável", avaliou Pollyanna de Lima, diretora associada de Economia S&P Global Market Intelligence.

O levantamento apontou que os produtores estavam mais otimistas em relação às perspectivas do que em dezembro. As empresas citaram como motivos oportunidades de exportação, investimentos, desenvolvimento de novos produtos e sinais de melhora em outras partes da economia -- setores automotivo, agrícola e de construção.

Com isso, as empresas contrataram mão de obra temporária para sustentar a produção futura, e o emprego teve o maior aumento desde setembro, o que garantiu a melhora na leitura do PMI.

"Embora a alta na criação de empregos pareça uma luz no fim do túnel, percepções dos participantes da pesquisa revelaram uma realidade marcante: a maior parte das vagas foi temporária, conforme as empresas fazem um jogo de espera, sem ter certeza de que o crescimento econômico esperado irá realmente se materializar", completou De Lima.

As novas encomendas cresceram no ritmo mais fraco em 13 meses, enquanto a produção ficou amplamente estagnada, interrompendo quatro meses de expansão e pesando sobre o índice.

Apenas as empresas que fabricam bens intermediários indicaram crescimento da produção, com quedas entre os produtores de bens de consumo e de bens de capital.