Presidente do BC da França diz que tarifas de Trump aumentarão incerteza econômica

"Todos perdem com esse tipo de guerra comercial protecionista", disse ele.

Questionado se a União Europeia deveria responder da mesma forma se Trump atingir o bloco com tarifas, Villeroy disse que tal resposta não deveria ser excluída, mas pediu cautela.

"A chave é tornar nossa economia mais forte", disse ele.

No sábado, Trump impôs tarifas abrangentes sobre produtos de México, Canadá e China, exigindo que eles interrompam o fluxo de fentanil - e de imigrantes ilegais, no caso de Canadá e México - para os EUA, iniciando uma guerra comercial que pode prejudicar o crescimento global e reacender a inflação.

Villeroy também disse que provavelmente haverá mais cortes na taxa de juros pelo BCE.

Na semana passada, o BCE cortou os juros novamente, e os membros sinalizaram uma nova redução em março, uma vez que as preocupações com o crescimento econômico fraco da zona do euro superam as preocupações com a inflação persistente.