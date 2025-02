STOXX 600 registra maior queda diária em 2025 com tarifas dos EUA abalando investidores

As tarifas, previstas para entrar em vigor a partir de terça-feira, devem afetar 1,3 trilhão de dólares em mercadorias, ou mais de 40% de todas as importações dos EUA.

O Canadá e o México anunciaram taxas retaliatórias imediatas, enquanto a China também anunciou contramedidas.

Trump também alertou que as tarifas sobre a Europa "definitivamente acontecerão", mas não ofereceu nenhuma clareza.

O índice pan-europeu STOXX 600, que tem forte componente de exportação, fechou em queda de 0,87%, a 534,85 pontos, recuando em relação ao fechamento recorde de sexta-feira, com o DAX da Alemanha liderando as baixas entre os mercados regionais.

"A Alemanha já registrou contração no final do ano passado e também tem algum tipo de incerteza política. Assim, quando se combinam esses fatores, juntamente com as possíveis tarifas dos EUA, a Alemanha fica na pior posição", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

Apesar da desaceleração da economia doméstica, o STOXX 600 superou o desempenho do S&P 500 dos EUA no início do ano, com base nas expectativas de que um euro mais fraco pode beneficiar empresas europeias que dependem das receitas de exportação.