Tarifas de Trump alimentam temores de inflação no Brasil após visão branda do BC sobre guerra comercial

No entanto, ao detalhar esse balanço de riscos, o BC também declarou que "um cenário menos inflacionário para economias emergentes decorrente de choques sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais" agora era considerado um risco baixista para a inflação -- uma mensagem que muitos viram como excessivamente branda dada a incerteza em torno das políticas comerciais de Trump.

Dois ex-diretores do banco central, falando sob anonimato, disseram à Reuters que a mensagem do BC, já vista como mal redigida na semana passada, agora parece ainda mais fora do tom.

"O cenário é claramente inflacionário para o Brasil e ainda coloca riscos de o próprio Brasil ser alvo (de tarifas) e depreciar mais diretamente a moeda. É um cenário externo bem mais desfavorável e arriscado", disse um deles.

Já um terceiro ex-diretor do BC ponderou que as tarifas de Trump poderiam desencadear uma crise econômica global, com impactos deflacionários.

O banco central não quis comentar. A ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) será divulgada na manhã de terça-feira.

A mensagem do BC veio em um momento de relativa calma para a moeda brasileira, que se valorizou quase 6% em janeiro após uma intensa queda no ano passado.