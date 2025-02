Tarifas de Trump terão impacto limitado sobre preços do petróleo e gás, diz Goldman Sachs

As tarifas, que entrarão em vigor em 4 de fevereiro, incluem uma taxa de 25% sobre a maioria dos produtos mexicanos e canadenses, com tarifa de 10% sobre as importações de energia do Canadá, e uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas.

"Os produtores de petróleo canadenses devem acabar arcando com a maior parte do ônus da tarifa, com um desconto de 3 a 4 dólares por barril, maior do que o normal, sobre o petróleo canadense, devido às alternativas limitadas de mercados para exportação, com os consumidores norte-americanos de produtos refinados ficando com o ônus restante de 2 a 3 dólares por barril", disse o banco.

De acordo com a nota, as importações marítimas de petróleo do Canadá e do México serão redirecionadas para outros mercados, com os EUA substituindo esses suprimentos por petróleo bruto da Opep, América Latina e produtos refinados da Europa.

O banco de investimentos manteve inalteradas suas previsões de preço do petróleo para 2025/2026, esperando um impacto mínimo sobre os preços no curto prazo, devido à estabilidade da produção e da demanda global de petróleo, bem como ao fato de a tarifa do petróleo canadense já ter sido precificada.

Na semana passada, o Goldman Sachs elevou a previsão do preço do petróleo Brent para este ano e 2026 para 78 dólares (contra 76 dólares anteriormente) e 73 dólares (contra 71 dólares), respectivamente.

Trump disse que conversaria com líderes do Canadá e do México, que anunciaram suas próprias tarifas retaliatórias, mas minimizou as expectativas de que eles mudariam de ideia.