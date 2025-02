Trump diz que norte-americanos podem sentir "dor" em guerra comercial com México, Canadá e China

Trump argumenta que elas são necessárias para conter a imigração e o tráfico de narcóticos e estimular as indústrias nacionais.

"Podemos sofrer um pouco no curto prazo, e as pessoas entendem isso. Mas, a longo prazo, os Estados Unidos têm sido enganados por praticamente todos os países do mundo", disse ele.

As tarifas de Trump cobrirão quase metade de todas as importações dos EUA e exigirão que os Estados Unidos mais do que dobre sua própria produção industrial para cobrir o déficit- uma tarefa inviável no curto prazo, escreveram analistas do ING.

Outros analistas afirmam que as tarifas podem levar o Canadá e o México à recessão e dar início à "estagflação" - inflação alta, crescimento econômico estagnado e desemprego elevado.

EMERGÊNCIA NACIONAL

Um informativo da Casa Branca não deu detalhes sobre o que o Canadá, o México e a China precisariam fazer para obter uma trégua.