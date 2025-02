Trump diz ter conversado com Trudeau e que ambos conversarão novamente às 17h

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, à medida que os dois países se preparam para impor novas tarifas de importação um ao outro.

Trump disse que falará com Trudeau novamente às 17h (horário de Brasília). Ele citou as regulações bancárias canadenses e o tráfico de drogas como motivos para as tarifas dos EUA em uma publicação na plataforma Truth Social.

(Por Jasper Ward)