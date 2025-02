Trump ordena criação de fundo soberano dos EUA e diz que fundo pode comprar TikTok

Detalhes sobre como exatamente o fundo operaria e seria financiado não estavam imediatamente disponíveis, mas Trump disse anteriormente que poderia ser financiado por "tarifas e outras coisas inteligentes". Normalmente, esses fundos dependem do superávit orçamentário de um país para fazer investimentos, mas os EUA operam com déficit.

Existem mais de 90 desses fundos em todo o mundo administrando mais de 8 trilhões de dólares em ativos, de acordo com o Fórum Internacional de Fundos Soberanos.

O TikTok, que tem cerca de 170 milhões de usuários norte-americanos, foi brevemente retirado do ar pouco antes de entrar em vigor, em 19 de janeiro, uma lei que exigia que seu proprietário chinês, a ByteDance, o vendesse por motivos de segurança nacional ou enfrentasse uma proibição.

Trump, depois de assumir o cargo em 20 de janeiro, assinou uma decreto buscando adiar em 75 dias a aplicação da lei.

Trump disse que estava em negociações com várias pessoas sobre a compra do TikTok e que provavelmente tomaria uma decisão sobre o futuro do popular aplicativo em fevereiro.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)