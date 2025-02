WEG está posicionada para mitigar impacto de tarifas mais altas, avalia Itaú BBA

A equipe do Itaú BBA também destacou que as instalações adquiridas da Regal Rexnord, incluindo nos EUA, chegaram com 50% de capacidade ociosa e que ajustes de preços podem servir como um buffer parcial.

Eles ponderaram, entretanto, que o sentimento em relação às ações pode ser afetado no curto prazo.

"Apesar de não anteciparmos um impacto financeiro relevante, reconhecemos que a reação inicial do mercado pode ser motivada pelo sentimento, principalmente devido à incerteza macroeconômica mais ampla em torno das mudanças na política comercial."

Nesta segunda-feira, às 12h32, os papéis da WEG recuavam 1,31%, a 54,32 reais, enquanto o Ibovespa tinha variação positiva de 0,05%.

A companhia divulga seu resultado do ultimo trimestre e do ano de 2024 no próximo dia 26 e realiza teleconferência com analistas no dia seguinte, quando pode trazer mais informações sobre expectativas da companhia em relação às tarifas.