Ações chinesas listadas em Hong Kong atingem máxima de três meses apesar das tarifas

Os investidores esperavam que Trump retirasse a proposta de aumentar as tarifas sobre a China no último minuto, assim como fez com o Canadá e o México na segunda-feira.

Entretanto, com o fim do prazo e a entrada em vigor das tarifas dos EUA, Pequim anunciou suas próprias taxas de 15% para o carvão e o GNL dos EUA e de 10% para o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. Essas tarifas entrarão em vigor em 10 de fevereiro, informou o Ministério das Finanças da China.

"A China está tentando obter algum poder de barganha antes de se aproximar da mesa de negociações. Isso não significa que eles não irão para as negociações", disse Steven Leung, que lida com negociações institucionais na corretora de valores UOB-Kay Hian em Hong Kong.

O secretário de imprensa de Trump disse que ele falará com o presidente chinês Xi Jinping nos próximos dias.

O Índice de Empresas Hang Seng China fechou em alta de 3,5%, registrando uma nova máxima de três meses. O Índice de Tecnologia Hang Seng subiu 5,1%, e o índice Hang Seng de referência de Hong Kong subiu 2,83%.

O índice Hang Seng avançou 3,6% até o momento este ano, superando os principais mercados globais, incluindo o Nikkei do Japão e o S&P 500 dos EUA. Wong Kok Hoong, chefe de vendas de ações do Maybank, disse que até agora os investidores consideravam as tarifas como uma estratégia de negociação entre as duas superpotências.