Haddad diz que queda do dólar "ajuda muito" e prevê melhora em indicadores com ação de BC e Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - O recente movimento de queda do dólar "ajuda muito" no combate à inflação, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevendo que as ações do Banco Central e do governo ajudarão a melhorar indicadores econômicos.

Em entrevista a jornalistas, o ministro disse que o BC terá tempo para analisar o prazo necessário de juros restritivos para baixar a inflação, ressaltando que o novo sistema de meta contínua permite uma melhor acomodação e maior racionalidade na condução da política monetária.

Em relação às preocupações do BC sobre a transmissão de um dólar mais alto para os preços no país, Haddad comemorou o recuo da moeda americana, que opera em 5,80 reais após ter fechado 2024 próximo a 6,20 reais.