China amplia controles de exportação de minerais críticos após imposição de tarifas pelos EUA

No entanto, as novas regras não chegam a proibir totalmente as exportações, --uma tática que a China já utilizou contra os Estados Unidos--, refletindo a resposta mais comedida de Pequim à última rodada de tensões comerciais com Washington.

Agora serão necessárias licenças para exportar tungstênio, telúrio, bismuto, índio, molibdênio e produtos relacionados para "salvaguardar os interesses de segurança nacional", informou o Ministério do Comércio nesta terça-feira. Os usos desses metais variam de painéis solares a projéteis de artilharia.

Os mercados especularam que a China expandiria os controles de exportação de metais como o tungstênio desde a decisão, em dezembro passado, de proibir as exportações de antimônio e outros materiais para os EUA, de acordo com Jessica Fung, chefe de consultoria do Project Blue.

A medida deverá forçar um aumento dos preços fora da China, acrescentou ela.

A experiência de rodadas anteriores de restrições à exportação sugere que os embarques cairão drasticamente de imediato, à medida que as empresas se esforçam para obter licenças de exportação, um processo que leva cerca de seis semanas.

No passado, as remessas se recuperaram, embora lentamente, à medida que as licenças eram concedidas.