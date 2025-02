Conselho da Dasa aprova reduzir valor de dívida da Ímpar a R$3,15 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Dasa informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou mudanças em relação à dívida líquida da Ímpar, uma joint-venture planejada com a Amil, que implicam na redução do endividamento líquido da companhia para 3,15 bilhões de reais.

A Dasa anunciou em meados do ano passado acordo para criação de uma rede de hospitais com a Amil, com controle dividido em partes iguais por ambas as companhias.

Antes, o acordo previa que a Ímpar teria, no fechamento da transação, 3,85 bilhões de reais de dívida líquida, incluindo dívida líquida financeira, saldo de operações com derivativos, contas a pagar de aquisições e impostos parcelados.