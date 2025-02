Contratos futuros do Brent e WTI fecham sem direção comum com reações a Trump

O petróleo West Texas Intermediate fechou em baixa de 0,46 dólar, ou 0,63%, a 72,70 dólares por barril. Os futuros do Brent, referência global, terminaram em alta de 0,24 dólar, ou 0,32%, 76,20 dólares.

O petróleo ficou sob pressão mais cedo, com as novas tarifas americanas de 10% sobre as importações chinesas entrando em vigor na terça-feira, estimulando tarifas retaliatórias por parte de Pequim. Em sua mínima da sessão, o petróleo dos EUA caiu mais de 3%, o menor valor desde o final de dezembro.

Trump havia levado as exportações de petróleo do Irã a quase zero durante seu primeiro mandato, depois de reimpor as sanções. As vendas iranianas aumentaram durante o mandato do ex-presidente Joe Biden, pois o Irã conseguiu escapar das sanções.

O Irã, o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, extrai cerca de 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, ou cerca de 3% da produção global.

"A razão pela qual o petróleo caiu perto da extremidade inferior da faixa de negociação foi a retaliação da China, e voltou a subir por causa da 'pressão máxima' sobre o Irã", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

DRAMA DAS TARIFAS