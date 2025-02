Dívida pública federal fecha 2024 em R$7,3 tri e pode saltar até 16% neste ano, aponta Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal fechou 2024 em 7,316 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira, prevendo que ao final de 2025 o estoque poderá alcançar até 8,500 trilhões de reais, uma elevação nominal de 16,2%.

Após um ano desafiador para a gestão da dívida pública, com ruídos fiscais no Brasil e incertezas sobre a economia dos Estados Unidos, o Tesouro projetou que seguirá cada vez mais dependente de títulos atrelados à Selic, papéis buscados por investidores em momentos de alta volatilidade e que embutem riscos para o custo da dívida no curto prazo.

Em valores absolutos, o crescimento da dívida federal no ano passado foi de 795,7 bilhões de reais, com impulso de uma alta de 1,55% em dezembro ante novembro. O dado final ficou dentro do intervalo de 7,0 trilhões a 7,4 trilhões de reais estabelecido como meta no Plano Anual de Financiamento (PAF) do Tesouro para 2024.