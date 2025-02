Dólar cai pela 12ª sessão consecutiva no Brasil e fecha abaixo de R$5,80

O enfraquecimento global do dólar esteve ligado também à leitura de que as tarifas anunciadas pelos EUA contra México, Canadá e China no fim de semana estão sendo usadas dentro de uma estratégia de negociação e que não serão necessariamente levadas a cabo.

Na segunda-feira os EUA já haviam anunciado a suspensão por 30 dias das tarifas aplicadas ao México e ao Canadá, para negociação entre os países. Nesta terça-feira foi a vez de a China anunciar uma série de medidas de retaliação aos EUA -- mas com prazo para começar apenas em 10 de fevereiro, em uma clara brecha para que o presidente norte-americano, Donald Trump, negocie até lá.

“Esta guerra comercial acabou dando um fôlego para os países emergentes, que tiveram suas moedas ganhando um pouco de espaço”, comentou durante a tarde Lucélia Freitas Aguiar, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, com o presidente dos EUA, Donald Trump, aparentemente mais maleável com a questão das tarifas, o dólar cedeu no exterior e deixou investidores no Brasil “sem motivos para comprar” a moeda.

Neste cenário, após marcar a cotação máxima de 5,8279 reais (+0,21%) às 9h14, pouco depois da abertura, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,7563 reais (-1,02%) às 13h54.

A queda do dólar contribuiu para o recuo das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) com prazos mais longos, em um dia de divulgação da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.