É demorado construir política pública, mas para destruir basta um "aloprado" vencer eleição, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que são necessários anos para construir uma política pública, mas para destruí-las é preciso apenas que um "aloprado" vença as eleições.

Lula aproveitou ainda para defender a educação pública e as ações para melhoria da qualidade da merenda escolar, no lugar do incentivo à utilização de armas de fogo, em uma referência implícita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem no direito do cidadão à posse e ao porte de armas uma de suas principais bandeiras.

"Nós temos mais dois anos de governo e vocês aprenderam uma lição: construir leva décadas. (Para) destruir, basta um aloprado ganhar as eleições que ele destrói em quatro anos o que a gente fez em 20 ou fez em 30", disse o presidente em cerimônia de abertura de encontro do Programa Nacional de Alimentação Escolar.