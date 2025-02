Encomendas à indústria dos EUA caem novamente em dezembro

Eles foram revisados para baixo em relação ao aumento de 0,5% informado anteriormente. As remessas de bens de capital essenciais avançaram 0,5% em vez do 0,6% estimado no mês passado.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa diminuíram 7,9%, em vez dos 7,8% informados inicialmente. As remessas desses bens aumentaram 3,4%, em vez dos 3,5% estimados anteriormente.

Os gastos das empresas com equipamentos sofreram uma contração no quarto trimestre, depois de um crescimento de dois dígitos no trimestre de julho a setembro, prejudicados pelas entregas de aeronaves.

(Por Lucia Mutikani)