Futuros recuam em meio a conflitos comerciais entre EUA e China

A mudança de última hora ajudou os três principais índices acionários dos EUA a reduzir algumas das pesadas perdas registradas no início da segunda-feira e a encerrar as negociações bem abaixo das mínimas da sessão.

"Os eventos dos últimos dias mostraram mais uma vez que tudo pode ser esperado de Trump", disseram economistas do Commerzbank em nota.

"Ainda há um alto risco de que tarifas significativas e interrupções no comércio internacional acabem ocorrendo."

Três autoridades do Federal Reserve advertiram na segunda-feira que as tarifas comerciais trazem riscos à inflação, com um deles argumentando que a incerteza sobre as perspectivas para os preços exige cortes mais lentos da taxa de juros.

Operadores estão prevendo que o Fed não tomará nenhuma medida em relação à taxa de juros antes de junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O futuro do S&P 500 caía 0,17%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,03%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,22%.