Ibovespa fecha em queda com exportadoras; bancos são contrapeso

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda discreta nesta terça-feira, perdendo o patamar dos 125 mil pontos no pior momento, com exportadoras entre as maiores pressões negativas, enquanto bancos serviram como contrapeso, assim como WEG.

Investidores continuaram acompanhando desdobramentos relacionados ao anúncio de tarifas comerciais pelos Estados Unidos, mas, no Brasil, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central também ocupou as atenções.