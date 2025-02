Ibovespa recua com ata mais dura do BC e guerra comercial no radar

- MAGAZINE LUIZA ON recuava 4,99%, em mais uma sessão de correção, após acumular uma alta de mais de 17% na semana passada. A queda era referendada pela alta nas taxas dos contratos de DI, o que também enfraquecia outros papéis de empresas sensíveis à economia doméstica. O índice do setor de consumo caía 1,51%.

- PETROBRAS PN era negociada em baixa de 1,71%, acompanhando o sinal dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 1,65%. A estatal também divulgou na véspera uma queda de 10,5% na sua produção total de petróleo e gás no quarto trimestre ante o mesmo período de 2023, para 2,63 milhões de barris de óleo equivalente ao dia.

- VALE ON cedia 0,18%, em mais uma sessão sem a referência dos futuros do minério de ferro na China por feriado naquele país. Os negócios em Dalian reabrem na quarta-feira. Assim, agentes seguem acompanhando a escalada no protecionismo comercial envolvendo as duas maiores economias do mundo.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,42% em véspera de divulgação do balanço do quarto trimestre, com analistas atentos principalmente às sinalizações do maior banco do país em ativos para 2025. SANTANDER BRASIL UNIT, que também traz seus números na quarta-feira, caía 0,77%. BRADESCO PN cedia 0,78% e BANCO DO BRASIL ON recuava 0,22%.

- WEG ON subia 0,5%, entre as poucas altas do Ibovespa na sessão, experimentando uma trégua após dois dias de quedas seguidos, quando acumulou uma perda de 4,4%.