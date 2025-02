Retaliação tarifária da China mira petróleo, GNL e carvão dos EUA

Para o ano inteiro, as importações dos EUA representaram 1,7% das importações de petróleo bruto da China, no valor de cerca de 6 bilhões de dólares, de acordo com dados da alfândega chinesa, abaixo dos 2,5% em 2023.

No entanto, as importações de GNL da China dos EUA têm crescido, totalizando 4,16 milhões de toneladas no ano passado, no valor de 2,41 bilhões de dólares, segundo dados da alfândega, quase o dobro dos volumes de 2018 para o combustível usado na geração de energia e representando cerca de 5,4% das compras da China.

O GNL importado dos EUA por meio de contratos de longo prazo pode continuar sendo econômico para os compradores chineses mesmo com a tarifa, em comparação com os preços spot, mas é provável que eles evitem comprar cargas spot norte-americanas, disse Alex Siow, analista do ICIS.

"As empresas chinesas provavelmente buscarão outras fontes spot, como as da Ásia", disse ele. "No entanto, pode não ser fácil encontrá-las, já que o mercado continua apertado em 2025."

As tarifas também afetarão os importadores chineses que buscam novos acordos de fornecimento de longo prazo com os EUA, especialmente compradores de segundo nível, como concessionárias de serviços públicos ou de gás urbano, que não têm capacidade de negociação, disse um comerciante de GNL com sede em Pequim.

Os EUA são o principal exportador global de GNL, mas são o quinto fornecedor da China. Ainda assim, o país tem ambições de aumentar drasticamente as exportações de GNL nos próximos anos sob o comando de Trump, sendo que a China, o maior importador mundial do combustível, é vista como cliente em potencial para um volume ainda maior.