Rio Tinto enfrenta novos problemas de transporte de minério de ferro devido a ciclones

Por Amy Lv e Melanie Burton

PEQUIM/MELBOURNE (Reuters) - A Rio Tinto informou nesta terça-feira que começou a retirar navios de minério de ferro de dois portos da Austrália Ocidental, já que dois ciclones tropicais ao largo da costa estão revirando o mar e complicando os esforços da empresa para reparar a infraestrutura danificada por um ciclone ocorrido no mês passado.

"A segurança é nossa prioridade. Como é de praxe, começamos a enviar navios do porto de Cape Lambert no fim de semana e do porto de Dampier na noite passada para o mar, a fim de evitar as altas ondas do mar e as condições criadas pelo ciclone tropical Taliah e pelo ciclone tropical Vince", disse um porta-voz da Rio por e-mail.