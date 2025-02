Tarifas da China sobre petróleo dos EUA são "oportunidade" para o Brasil, diz IBP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A decisão da China de impor tarifas de 10% sobre as importações de petróleo bruto dos EUA abre uma "janela de oportunidade" para o Brasil aumentar as exportações de petróleo para o país asiático, disse o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) nesta terça-feira.

O Brasil foi o sétimo maior fornecedor de petróleo para a China no ano passado, com uma média de 720.000 barris por dia, de acordo com dados da StoneX até setembro.

"Pode acontecer realmente um incremento", disse à Reuters Roberto Ardenghy, do IBP, que representa as petroleiras no Brasil, à margem de um evento no Rio de Janeiro.