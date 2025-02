Taxas longas voltam a cair com alívio do dólar e dos rendimentos dos Treasuries

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 -- um dos mais líquidos no curtíssimo prazo -- estava em 14,145%, ante o ajuste de 14,129% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,91%, ante o ajuste de 14,901%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,4%, em baixa de 8 pontos-base ante 14,48% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,35%, ante 14,429%.

No início do dia o BC elencou, na ata do Copom, a desancoragem das expectativas de inflação, o grau de sobreaquecimento da economia e o impacto de políticas econômicas sobre o câmbio como riscos relevantes para o debate sobre a taxa básica Selic, hoje em 13,25% ao ano.

"Um tema de risco recorrente no debate do Comitê tem sido a desancoragem das expectativas de inflação, inclusive para prazos longos", disse o BC no documento. "Outro risco bastante presente é com relação ao grau de sobreaquecimento da economia, em particular, seus efeitos sobre a inflação de serviços... Há também um risco à alta da inflação relativo à condução de políticas econômicas interna e externa, com impacto primordial por meio da taxa de câmbio."

A ata indicou ainda que o colegiado projeta que a inflação em 12 meses no Brasil vai se manter acima do limite superior do teto da meta perseguida pelo BC nos próximos seis meses. A instituição persegue uma meta de 3% de inflação, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (taxa de até 4,5%).

Com o conteúdo da ata nas telas e o avanço dos rendimentos dos Treasuries no início do dia, as taxas dos DIs sustentaram ganhos até o fim da manhã. No pico da sessão, às 11h01, a taxa do contrato para janeiro de 2029 atingiu 14,62%, em alta de 9 pontos-base ante o ajuste da véspera.