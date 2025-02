Toyota deve divulgar 2ª queda seguida de resultado com fraqueza em vendas

Ainda assim, vendas e volumes de produção menores indicam uma desaceleração para a Toyota, com analistas afirmando que isso significa que o resultado trimestral pode ser um pouco fraco, apesar das taxas de câmbio favoráveis.

Essa foi a "narrativa comum" na semana passada nos resultados de várias montadoras japonesas de automóveis, disse James Hong, chefe da área de mobilidade da Macquarie.

A Toyota deve apresentar uma redução de 16% no lucro operacional, em relação ao ano anterior, para 1,419 trilhão de ienes (9,1 bilhões de dólares) no trimestre de outubro a dezembro, de acordo com a estimativa média de nove analistas consultados pela Lseg.

A companhia sofreu uma queda de 20% no lucro no trimestre anterior, marcando uma mudança em relação à sequência de resultados recordes que obteve nos meses anteriores, apoiada por fortes vendas de híbridos e pela desvalorização do iene em relação ao dólar.

Na semana passada, a Toyota já havia informado que suas vendas globais como grupo atingiriam 10,8 milhões de veículos em 2024, o que significa que continuou sendo a montadora mais vendida do mundo pelo quinto ano consecutivo.

A montadora também divulgou que as vendas globais de suas marcas homônimas e Lexus ficaram praticamente inalteradas em relação ao ano anterior em outubro-dezembro, registrando uma queda de menos de 1%, enquanto a produção caiu 4%.