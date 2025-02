Trump não tem pressa para falar com Xi em meio a uma nova guerra tarifária

Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt e Kevin Krolicki

WASHINGTON/PEQUIM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que não tem pressa para falar com o presidente chinês, Xi Jinping, e tentar desarmar uma nova guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, desencadeada por suas tarifas de 10% sobre todas as importações chinesas.

A China impôs tarifas específicas sobre as importações dos EUA nesta terça-feira e colocou várias empresas, incluindo o Google, em alerta para possíveis sanções, uma resposta comedida às tarifas de Trump.