UBS supera previsão de lucro no 4º tri, mas plano de recompra de ações decepciona

Analistas observaram que os resultados do UBS foram mistos, com os novos ativos líquidos não atingindo as previsões, e que muitas expectativas foram incorporadas ao preço, com as ações subindo mais de 80% desde que o banco comprou seu rival Credit Suisse em uma aquisição de emergência em 2023.

O maior credor do país, que fez progressos na integração do antigo rival, disse que planeja recomprar 1 bilhão de dólares em ações no primeiro semestre de 2025 e até 2 bilhões de dólares no segundo semestre, se não houver grandes mudanças nas regras de capital dos bancos suíços.

Para evitar que o escândalo do Credit Suisse se repita, as autoridades suíças se comprometeram a elaborar regulações bancárias mais rígidas, no centro das quais estão os planos de obrigar o UBS a manter mais capital. Porém, ainda não está claro quanto será esse capital.

O UBS afirma que os requisitos de capital existentes são adequados e tem advertido o governo suíço de que exigências excessivas poderiam tornar o setor financeiro menos competitivo.

No quarto trimestre, o UBS registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de 770 milhões de dólares, seu quarto trimestre consecutivo de lucro.

O resultado excedeu em muito a estimativa média de 483 milhões de dólares em uma pesquisa fornecida pela empresa, com o UBS se beneficiando de custos mais baixos do que o esperado, receita robusta e um forte desempenho de seu segmento de banco de investimentos.