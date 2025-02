Vagas de emprego em aberto nos EUA recuam em dezembro

As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram de forma acentuada em dezembro, mas o número baixo de demissões sugeriu que o mercado de trabalho não estava se desacelerando abruptamente.

As vagas de emprego, uma medida da demanda de mão de obra, diminuíram em 556.000 para 7,6 milhões no último dia de dezembro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Os dados de novembro foram revisados ligeiramente para cima, mostrando 8,156 milhões de vagas, em vez dos 8,098 milhões informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 8,0 milhões de vagas não preenchidas em dezembro.