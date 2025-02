Montadoras têm melhor janeiro em vendas de veículos novos desde 2020

Um ano antes, a montadora chinesa estava na décima posição entre os carros mais vendidos do país. A fatia saiu de 3,62% para 5,26%, segundo os dados da Fenabrave. Ao final de dezembro, a montadora chinesa tinha fatia de 3,92% no segmento, na décima posição.

O avanço ocorre em um momento no qual as montadoras tradicionais estão estudando, por meio da associação de fabricantes Anfavea, encaminhar um pedido de processo andidumping contra rivais chinesas, que têm contado com importações para se firmarem no país.

Segundo os dados da Fenabrave, o utilitário híbrido Song Plus, foi o carro mais vendido da BYD em janeiro, com 3.185 unidades, na 16a posição, e também foi o modelo de uma montadora chinesa mais vendido do país.

As vendas do carro da BYD em janeiro foram maiores que as do Onix Plus, da General Motors (3.044 unidades); do Nivus, da Volkswagen (2.915); do Tiggo 7, da Caoa Chery (2.601); e do Corolla, da Toyota (2.568), todos fabricados no Brasil.

Um ano antes, a venda do Song Plus em janeiro somou 1.520 unidades, segundo a Fenabrave.

O automóvel novo mais vendido do Brasil em janeiro foi o Polo, da Volkswagen, com 5.801 emplacamentos. Já a picape mais vendida, segmento que a BYD entrou mais recentemente, com o modelo híbrido de grande porte Shark, foi a compacta Fiat Strada, da Stellantis, tradicional ocupante do posto, com vendas de 8.777 veículos.