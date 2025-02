S&P 500 e Nasdaq sobem com ganhos de megacaps; tarifas seguem em foco

"A arma das tarifas está claramente carregada... não sabemos se ela acabará disparando, (mas) agora temos algum tempo entre o anúncio e a implementação", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

"Os mercados farão uma pausa e tentarão precificar a incerteza."

A Alphabet subia 1,8% antes de seus resultados trimestrais, que serão divulgados após o fechamento dos mercados, enquanto a Nvidia avançava 2,8%.

O Dow Jones tinha estabilidade, a 44.423,19 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,50%, a 6.024,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,10%, a 19.608,56 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com as ações de energia liderando os ganhos com um aumento de 1,7%.

(Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta em Bengaluru)