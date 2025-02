Wall Street sobe com otimismo sobre comércio EUA-China e impulso de energia

Por Abigail Summerville e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionados por papéis do setor de energia, conforme investidores viram motivos para otimismo com um avanço nas negociações comerciais entre EUA e China depois que o presidente norte-americano Donald Trump adiou a imposição de tarifas de importação para o Canadá e México.

Novas tarifas de 10% dos EUA sobre as importações chinesas entraram em vigor nesta terça-feira, e a China contra-atacou com taxas sobre os produtos norte-americanos. Não ficou claro quando os líderes dos países poderão conversar e Trump disse que não está com pressa.