Agro do Brasil adere à energia solar e vê nas baterias oportunidade de substituir diesel

A WEG vem buscando negócios no nicho do agro para seus sistemas de armazenamento de energia fabricados no complexo de Jaraguá do Sul (SC), aproveitando que muitos produtores já são clientes em motores e outros equipamentos, conta Harry Schmelzer Neto, diretor de negócios Solar & Building.

"A bateria não entra no agronegócio já tirando o diesel, ela entra fazendo uma tríplice: diesel, solar e bateria... Tem lugares que o produtor usa direto o diesel, durante o dia não desliga... A viabilidade (dessa solução) está explodindo."

"Acreditamos que a transição passa por soluções híbridas com o gerador diesel. O pessoal já está acostumado, o equipamento já está lá e realmente funciona", explicou, estimando que os sistemas híbridos são capazes de reduzir em até 30% o consumo de diesel das fazendas.

Entre os locais com maior aderência para esse tipo de solução de solar com baterias, produtores e especialistas citam principalmente os Estados do "Matopiba", fronteira agrícola que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

"Pará ainda tem bastante instabilidade (da rede elétrica), no interior da Bahia tem áreas com muitas fazendas e algumas inclusive 100% com gerador a diesel... Aqui no Mato Grosso, a maioria das fazendas têm geradores a diesel para suprir qualquer necessidade de queda de energia", apontou Alexandre Sperafico, um dos fundadores da Enerzee, empresa de soluções de energia que se especializou em atender clientes do agro.

AUMENTO DO CONSUMO