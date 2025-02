Atividade empresarial da zona do euro volta a crescer em janeiro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro voltou a crescer no início do ano depois de dois meses de contração diante da estabilização da demanda, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) Composto final do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 50,2 em janeiro, em comparação com 49,6 de dezembro.

Essa leitura ficou em linha com a preliminar e um pouco acima da marca de 50 que separa contração de crescimento.