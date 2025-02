BC do Japão mantém sinal de alta dos juros em meio a aumento de salários

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão continuará a aumentar a taxas de juros se a inflação subjacente acelerar em direção à sua meta de 2%, conforme projetado, disse uma autoridade do banco central na quarta-feira.

"A inflação subjacente está se encaminhando para 2%, mas ainda permanece abaixo desse nível atualmente. Dessa forma, devemos apoiar a atividade econômica com uma política monetária frouxa", disse Kazuhiro Masaki, diretor-geral do departamento de assuntos monetários do Banco do Japão, ao Parlamento.