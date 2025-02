BEE4 abre ano com IPO da Roda Conveniência

(Reuters) - A BEE4 anunciou nesta quarta-feira a realização da oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) da Roda Conveniência, empresa de minimercados autônomos, na sua plataforma, que é destinada à negociação de ações de empresas com faturamento anual entre R$10 milhões e R$300 milhões.

De acordo com o comunicado da BEE4, a Roda foi fundada em 2019 e conta com 270 pontos de venda, atendendo a mais de 200 mil clientes. Trata-se da quinta empresa a ingressar no seu ecossistema.

"O IPO da Roda na BEE4 chega como uma oportunidade para investidores com visão de longo prazo, que se identificam com a tese da empresa e tem perfil para diversificar seus portfólios, buscando ativos com potencial de retorno mais expressivo", afirmou Patricia Stille, cofundadora e CEO da BEE4.