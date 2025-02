Construtora Cury anuncia R$175 mi em dividendos

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Cury informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou o pagamento de R$175 milhões em dividendos, ou cerca de R$0,60 por ação, conforme aviso aos acionistas.

Terão direito aos proventos acionistas da companhia na data-base de 10 de fevereiro deste ano, com as ações sendo negociadas "ex-dividendos" a partir do dia seguinte.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)