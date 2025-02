Dólar interrompe série negativa e sobe ante real, mas segue abaixo de R$5,80

Às 17h15, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,39%, a 107,630.

No Brasil, o mercado esteve atento ainda a declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após encontro com o novo presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB). Haddad reforçou que a reforma do Imposto de Renda (IR) a ser proposta pelo governo, que prevê isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês, irá incluir medidas para compensar a renúncia fiscal.

Pela manhã o Banco Central vendeu, em sua operação diária, 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

À tarde o BC informou que o Brasil fechou o mês de janeiro com fluxo cambial total negativo de US$ 6,700 bilhões, resultado de saídas líquidas de US$ 4,562 bilhões pela via comercial e remessas de US$ 2,137 bilhões pelo canal financeiro. Apesar do resultado negativo, a última semana de janeiro, entre 27 e 31, foi de fluxo positivo, com entrada total de US$ 1,253 bilhão no país.