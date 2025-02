Dólar sobe com movimento de correção e cautela em meio a conflito comercial EUA-China

Há analistas que ainda atribuem as quedas recentes do dólar à percepção de um governo norte-americano mais moderado sob o comando do presidente Donald Trump do que o esperado anteriormente.

Trump tem repetido suas ameaças de impor tarifas de importação sobre parceiros comerciais desde que tomou posse em 20 de janeiro, mas economistas têm percebido que as ameaças podem, na verdade, ser uma tática de negociação.

De fato, após anunciar tarifas de 25% sobre Canadá e México no fim de semana, Trump chegou a acordos separados com os líderes dos dois países para eles fortalecerem o controle da fronteira com os EUA em troca da suspensão das taxas comerciais por 30 dias.

Em relação ao China, no entanto, os EUA impuseram uma tarifa de 10% sobre as importações do país asiático, em medida que entrou em vigor na terça-feira e gerou retaliação por parte de Pequim, o que pode estar gerando uma maior aversão ao risco nos mercados globais.

Trump exige que a China contribua mais para ajudar os EUA a combater o fluxo de fentanil nas fronteiras norte-americanas, enquanto Pequim afirma que a questão é problema dos EUA.

"É natural que haja algum receio no impacto do comércio global já que estamos falando das duas maiores economias do planeta. Mas acho que fica nisso. Trump é o rei da bravata", disse Bergallo.