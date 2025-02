Dólar ronda estabilidade ante o real com dados e conflito comercial EUA-China em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,29%, a 5,798 reais na venda.

Na esteira de 12 sessões consecutivas de queda do dólar no Brasil, os investidores demonstravam maior cautela no início desta quarta, uma vez que ainda buscavam qualquer fator que pudesse direcionar as negociações para um lado.

Nesse ponto, a agenda do dia é cheia de fatores a serem analisados. Os mercados acompanharão dados de emprego do setor privado norte-americano às 10h15, além da pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) sobre o setor de serviços do país às 12h.

"Um dado mais fraco de emprego pode tirar a pressão sobre a curva de juros e, consequentemente, enfraquecer o dólar", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,51%, a 107,500.

No Brasil, o foco estará em torno da divulgação da pesquisa PMI sobre o setor de serviços, às 10h.