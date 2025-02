Embraer recebe encomenda recorde de jatos executivos

O modelo de negócio da Flexjet envolve o compartilhamento de uso de aviões, a chamada propriedade fracionária. A companhia é cliente de longa data da Embraer, tendo recebido mais de 150 aviões da fabricante brasileira.

A Embraer não mencionou no anúncio do pedido quando a encomenda será incorporada à carteira e ou cronograma das entregas, embora tenha mencionado que "com essa encomenda...a frota da Flexjet quase dobrará de tamanho nos próximos cinco anos".

(Por Alberto Alerigi Jr.)