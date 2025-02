Haddad apresenta a Hugo Motta lista de prioridades da Fazenda e defende equilíbrio fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta quarta-feira ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), um diagnóstico da economia brasileira no qual diz que o governo está construindo um “equilíbrio fiscal verdadeiro”, listando também 25 prioridades do governo para 2025 e 2026 na área econômica.

A apresentação, distribuída pelo Ministério da Fazenda, aponta que o país vem crescendo acima das previsões, com desemprego no menor patamar da história, alta em investimentos e redução da pobreza.

Entre as prioridades elencadas por Haddad, que se reuniu com Motta nesta quarta, estão iniciativas já propostas pelo governo e que tramitam no Legislativo, como a limitação de supersalários no serviço público, a reforma da previdência de militares e a regulamentação do devedor tributário contumaz.