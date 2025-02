Haddad diz que reforma do IR prevê compensação fiscal e diz que desenho está finalizado

De acordo com o ministro, o governo propõe a votação de 15 projetos no biênio, entre eles o da reforma do IR.

Na lista encaminhada a Motta aparece a reforma da renda para quem ganha até 5 mil reais, juntamente com a "tributação sobre o topo da pirâmide de renda" -- uma indicação de que, como sinalizado no ano passado, o governo espera cobrar mais impostos da população de alta renda para compensar as isenções fiscais para a base da pirâmide.

Na lista aparecem ainda, entre outras, propostas de limitação de supersalários, reforma da previdência dos militares, aprimoramento da Lei de Falências, aprimoramento da resolução bancária (conjunto de regras para liquidação de instituições em dificuldades), regulamentação econômica das Big Techs e alteração do marco legal de preços de medicamentos.

Ao lado de Haddad, Motta afirmou aos jornalistas que o Congresso vem tendo uma postura colaborativa com a agenda econômica.

"Fiz questão de reafirmar isso há pouco, na reunião que tivemos, que conduzindo a Presidência da Casa, a postura será a mesma. Nós teremos uma relação de lealdade -- lealdade, não diria à agenda do governo, mas lealdade ao país. Lealdade de poder sempre com muita franqueza dizer o posicionamento que esta Casa tem sobre determinado tema", afirmou.

(Reportagem de Fabrício de Castro em São Paulo; Reportagem adicional de Victor Borges em Brasília; E)