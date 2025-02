Ibovespa fecha em alta com salto de Embraer; Santander Brasil embala bancos, mas Petrobras pesa

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta modesta nesta quarta-feira, após três quedas seguidas, em movimento apoiado pela disparada da Embraer, após encomenda recorde, e avanço de bancos, embalados pelo resultado do Santander Brasil, enquanto Petrobras pesou negativamente na esteira do declínio do petróleo no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,29%, a 125.509,82 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 124.637,22 pontos na mínima e 125.846,41 pontos na máxima da sessão. O volume financeiro somava 17,54 bilhões de reais antes dos ajustes finais.