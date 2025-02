Latam recebe aprovação para construir maior sala VIP da América Latina

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A Latam Airlines Brasil e a concessionária do aeroporto internacional de Guarulhos (SP), GRU Aiport, receberam nesta quarta-feira autorização da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) para a construção do Latam Lounge São Paulo, com investimentos de 115 milhões de reais.

Segundo a Latam, o novo lounge será o maior da América Latina, com 4,7 mil metros quadrados.