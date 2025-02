Log CP, de galpões logísticos, tem lucro 80% maior em 2024

A Log teve lucro líquido de R$100 milhões no quarto trimestre, crescimento de 36,6% ante o mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o avanço foi de 76,6%, para R$344,4 milhões, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

A companhia informou em dezembro que espera lucrar R$350 milhões a R$450 milhões este ano, se comprometendo a distribuir 50% do lucro líquido do exercício na forma de dividendos, conforme nova política adotada pela empresa. Considerando o topo do "guidance", a Log aumentaria seu lucro líquido em 30% ante 2024.

Apesar do ciclo de aperto monetário e expectativa de maior inflação doméstica, Fischer disse que a demanda do comércio eletrônico não tem acompanhado a realidade macroeconômica.

"Taxa de juros vai aumentar, pode impactar a inflação, atrapalhar consumo, mas o e-commerce continua crescendo acima do PIB e do consumo... E, principalmente, com a estratégia das empresas de nacionalizar a operação, essa demanda continua."

O faturamento líquido da Log no trimestre encerrado em dezembro subiu 17,5%, com margem bruta praticamente estável em 97,6%. No mesmo período, a empresa teve lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$142,6 milhões, mais que o dobro do apurado no mesmo período de 2023. A margem Ebitda marcou 255%, de 133,3% um ano antes.

O presidente-executivo também atribuiu os resultados no ano a uma maior demanda por galpões de classe A.