Lucro da Uber no 4º trimestre frustra estimativas por aumento dos custos

(Reuters) - A Uber Technologies divulgou nesta quarta-feira um lucro menor do que o esperado no período de outubro a dezembro, devido ao aumento dos custos, e previu que o uso do aplicativo no primeiro trimestre ficará abaixo das estimativas devido à alta do dólar, fazendo com que suas ações caíssem.

A previsão ofuscou a receita acima das estimativas no quarto trimestre da empresa sediada em San Francisco, ajudada pela demanda estável de passageiros para deslocamentos para escritórios, e com seu negócio de entregas se beneficiando de uma forte temporada de férias.

A Uber, líder do mercado na América do Norte, vem tentando convencer os investidores de que tem mais espaço para crescer, atraindo mais empresas e adolescentes para sua plataforma, bem como expandindo para mercados menos saturados.